Arnavutköy'de bekçiye çarpıp şantiye alanına uçtu!

Yayınlanma: 05.05.2025 - 12:38

Güncelleme: 05.05.2025 - 15:25

Kaza, gece saatlerinde Arnavutköy İlçesi Haraççı Mahallesi’nde gerçekleşti. Süleyman Batur yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan şantiye alanı girişindeki bekçiye çarptı.

Çarpışma sonrasında bekçi ve otomobil şantiye alanına uçtu. Şantiye bekçisi olan Muhammet Kılıçkara ve otomobil sürücüsü Süleyman Batur yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yaralı iki kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

BEKÇİYLE BERABER ŞANTİYEYE UÇTU

Şantiyede bekçi olarak görevli olan Muhammet Kılıçkara isimli yurttaşın kaza anında bekçi kulübesinin yanında çay içtiği, otomobilin bekçiye çarptıktan sonra bekçinin de otomobille birlikte şantiye alanına uçtuğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla alakalı inceleme başlattı.