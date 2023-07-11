Tatile gelen Furkan 'gürültü' kavgasında öldürüldü

Antalya'ya tatile gelen Furkan Tekin (18), 'gürültü' nedeniyle çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

DHA
Yayınlanma: 11.07.2023 - 16:49
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Diyarbakır'dan tatil için Antalya'daki kuzeninin yanına gelen Furkan Tekin, Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 153 Sokak'ta, saat 03.30 sıralarında otomobilde arkadaşları ile otururken, iddiaya göre 'gürültü' nedeniyle bir grupla tartıştı.

Çıkan kavgada Tekin kalbinden, Emre Ercan Kan ise kolundan ve boynundan bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, arkadaşları Tekin'i otomobil ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

KURTARILAMADI

Tekin, burada kurtarılamadı. Kan da ayakta tedavi edildi.

İLK KEZ ŞEHİR DIŞINA ÇIKMIŞ

Çalışma başlatan polis, hastanede Tekin'in arkadaşlarının ifadesini aldı. Tekin'in ilk kez şehir dışına çıktığını belirten arkadaşları, ifadelerinde; otomobilde oturdukları sırada 3-4 kişinin 'gürültü yapıyorsunuz' diyerek kendileri ile tartıştıklarını, daha sonra Furkan'ı kalbinden bıçaklayıp, kaçtıklarını söyledi.

Tekin cenazesi, sabah saatlerinde morgdan alındı. Cenaze, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde defnedilecek. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.


kavga Antalya

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