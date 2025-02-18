Arnavutköy‘de eski askeri alanda erkek cesedi bulundu

Arnavutköy’de ağaçlık alanda çevredekiler tarafından bulunan erkek cesedi, polisin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Arnavutköy‘de eski askeri alanda erkek cesedi bulundu
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İHA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 21:07

Olay, akşam saatlerinde Hadımköy Mahallesi Haraççı-Hadımköy yolu caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki eski askeri alan içerisinde bir cesedin bulunması üzerine vatandaşlar 112 Acil Servis Merkezi’ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri sonrasında yabancı uyruklu bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emniyet birimleri, şahsın ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.


Etiketler: #Arnavutköy #ceset

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