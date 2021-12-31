Arnavutköy’de işçi servisi ile TIR çarpıştı: 10 işçi yaralandı

31 Aralık 2021 Cuma, 11:24

Kaza, saat 08.30 sıralarında Arnavutköy Hadımköy-İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü, ışıklarda TIR ile çarpıştı.

Feci kazada serviste bulunan 10 işçi yaralandı. Yaralı işçilere ilk müdahale yoldan geçen diğer sürücüler tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



