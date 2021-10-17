Arnavutköy'de metro inşaatında kaza: 3 işçi yaralı

Arnavutköy'de Halkalı- İstanbul Havalimanı Metrosunun Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki şantiyesinde işçileri taşıyan sepetin halatının kopması sonucu 3 işçi yaralandı.

DHA
17 Ekim 2021 Pazar, 00:17
Arnavutköy'de metro inşaatında kaza: 3 işçi yaralı
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Arnavutköy'de Halkalı- İstanbul Havalimanı Metrosu'nun Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki şantiyesinde işçileri taşıyan sepetin halatının kopması sonucu işçiler metrelerce aşağı düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor


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