Arnavutköy'de park halindeki araçlara çarptı, aracını durdurmak isteyenlerin üzerine sürdü
Arnavutköy'de park halindeki araçlara çarparak ilerleyen sürücü, aracını kendisini durdurmak isteyenlerin üzerine sürdü. O anlar çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Arnavutköy Nevin Sokak'ta bir otomobil sürücüsü park halindeki araçlara çarpıp, hasar verdi. Aracından inmeden yoluna devam etmeye çalışan sürücüyü, mahalle sakinleri durdurmak istedi. Aracını kendisini durdurmaya çalışanların üzerine süren sürücü, yoluna devam etti. Sürücünün park halindeki araçlara çarpıp, insanların üzerine aracını sürerek kaçtığı anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Araçlarında hasar oluşan insanlar, araç sürücüsüne tepki gösterdi.
'YA SARHOŞTU YA DA EHLİYETSİZ'
Aracı hasar gören Barış Koroğlu, "Sarhoş muydu, ehliyetsiz miydi bilmiyorum. Önce benim aracıma, hiç durmadan başka bir araca daha çarptıktan sonra yoluna devam ediyor. İnsanlar durdurmaya çalışmış, onların da üzerine sürmüş ve kaçmış. Aracımda 6 bin TL'lik hasar var. Diğer araçta da hasar var. Bu sokakta bir çocuk da olabilirdi. İnsanların üzerine aracını sürüyor. Allah'tan büyük bir olay olmamış, insanlar kaçmış. Plakasına ulaştık, bu sürücünün bulunmasını istiyorum" dedi.
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