Aydın'da kalp krizi geçiren uzman çavuş, kurtarılamadı!

Söke ilçesinde görevli 38 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Muhammed Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Aydın'da kalp krizi geçiren uzman çavuş, kurtarılamadı!
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DHA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 14:04

Söke 11. Piyade Komando Tugay Komutan Yardımcılığı’nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Yılmaz (38), dün akşam saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı'nın dinlenme salonunda aniden fenalaştı.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Yılmaz, ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

Giresun nüfusuna kayıtlı Yılmaz’ın bekar olduğu ve 18 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.


Etiketler: #kalp krizi #Piyade #uzman çavuş #aydın

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