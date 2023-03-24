'Arsenik' skandalının ardından Kızılay'dan 'maden suyu' kararı

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 12:05

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 12:29

Depremzedelere dağıtması gereken çadırları, AHBAP Derneği'ne sattığı Cumhuriyet tarafından ortaya çıkartılan Kızılay’a ve başkanı Kerem Kınık'a yönelik tepkiler sürüyor. Son olarak Kızılay'a dair bir skandal daha kamuoyunda gündem olmuştu.

YÜKSEK MİKTARDA ARSENİK

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Kızılay’ın maden suyunda insan sağlığını etkileyecek şekilde yüksek miktarda arsenik (ağır metaller) tespit edildiği ortaya çıkmıştı.

Habere göre Kızılay, Afyon’daki fabrikasında ürettiği maden suyunu 2019’da Migros Market’e sattı. Migros, Kızılay’dan aldığı maden sularını 28 Mayıs 2019’da bir özel laboratuvarda analiz ettirdi.

Analiz sonucunda ise maden suyundaki arsenik oranının sınır değerinin iki katı olduğu belirtildi. Belgelerde maden suyu için arsenik sınır değerinin en fazla 10 mikrogram\litre olması gerektiği ancak Kızılay’ın maden suyunda 20 mikrogram\litre arsenik tespit edildiği belirtildi.

Laboratuvar, maden suyunun halk sağlığı için uygun olmadığını belirttiği analiz sonuçlarını Migros’a gönderdi.

76 BİN ŞİŞE İADE EDİLDİ

Migros’un Muğla’daki deposundan 32 palet olarak ifade edilen yaklaşık 76 bin şişe maden suyunun Kızılay’a iade süreci başlatıldı. Migros, Kızılay’dan Muğla deposunda bulunan 2 tır maden suyunu iade alması istendi.

Migros’un kurum içi yazışmalarında “Depoda alan sıkıntısı yaşandığı, Kızılay’ın ‘bloke edilen’ maden sularını teslim alması’ gerektiği” ifade edildi. Migros’un ülke genelindeki diğer depolarından ne kadar maden suyunu iade ettiği ise bilinmiyor.

ÜRETİM DURDURULDU

Yine İsmail Arı'nın haberine göre; Kızılay’ın haberin yayımlandığı 21 Mart günü fabrikada üretimi durdurduğu açığa çıktı. Fabrikada maden suyu üretiminde çalışan personele, 27 Mart pazartesi günü sabah 08.00’a kadar üretime ara verildiği bildirildi.

Personelden yıllık izin dilekçesi doldurmaları istendi.