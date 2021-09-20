Erdoğan'dan "yurt" paylaşımı: Gençlerle aramıza yalanların girmesine izin vermeyeceğiz

20 Eylül 2021 Pazartesi, 20:07

Yeni eğitim ve öğretim yılının başında binlerce öğrenci yüksek kira talepleri nedeniyle yurt veya ev kiralayamıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından konuyla paylaşımda bulunarak öğrencilerinin barınma sıkıntısını 'siyasi çıkarlara' bağladı.

Erdoğan, devlet yurtlarına ait kapasite bilgilerini paylaşarak, "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz.



Son 19 yılda adeta bir devrim gerçekleştirdiğimiz eğitim-öğretim imkânlarımızı inşallah daha da genişleteceğiz. pic.twitter.com/GeEaGTl9CP — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 20, 2021

'SON 19 YILDA ADETA BİR DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ...'

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: