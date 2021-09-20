Cüneyt Arkın'dan büyük tepki: Saraylar yapıyoruz niye yurt yapmıyoruz!

20 Eylül 2021 Pazartesi, 14:18

Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın, üniversite öğrencilerinin barınma sorunuyla ilgili olarak çarpıcı bir tepki gösterdi.





Tuluhan Tekelioğlu’nun hazırladığı “Efsaneler” belgeselinin gösterimine katılan Arkın, muhabirin "Gençleri nasıl buluyorsunuz?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:



"Gençlerimizi ne yapıp edip belli bir düzeye kavuşturmamız lazım. Ya burs alıyor borçlanıyor çıkar çıkmaz iş bulmadan borcunu öde diye bastırıyoruz çocuğa. Üniversiteye gelecek yurt meselesi. Yatacak yeri yok. Üniversitedeyken ben de yaşadım bu sorunu. Kaç yıl oldu hala bir şey değişmemiş. İki tane yurt yapmak... Saraylar yapıyoruz niye yurt yapmıyoruz ya..."

Cüneyt Arkın, muhabirin konuyu değiştirmek isteyip "Şimdiki sanat dünyasını nasıl buluyorsunuz?" diye sorması üzerine "Boşver ya" diye yanıt verdi.