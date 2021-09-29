Artan maliyetler, 2022 ilk çeyreğinde tüketiciye yansıyacak

29 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) tarafından sektörün görünümüne ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan TGSD Eşbaşkanı Ramazan Kaya, bu maliyet artışlarının nihai tüketiciye 2022’de yansıyacağını söyledi.

Emtia fiyatlarının 1.5 yıl önceye göre yüzde 50-60, navlun maliyetlerinin ise 4-5 kat arttığını söyleyen Kaya, “Tüketici, perakendede fiyat artışlarını 2022 ilk çeyrekte daha fazla hissedecek.

KÂRLILIK YÜZDE 35 DÜŞTÜ

Emtia, navlun fiyatlarındaki artışı ve yıl sonu itibarıyla asgari ücrete gelecek zammı da dikkate aldığımızda yüzde 20-30’lara varan fiyat artışları göreceğiz” dedi.

Kârlılıkta önemli bir düşüş yaşadıklarını da söyleyen Kaya, kurdaki dalgalanma sebebiyle ciddi sıkıntılar yaşadıklarını aktardı. Toplantıda, pandemide Türkiye’ye yönelen siparişlerin de etkisiyle geçen yıl 17 milyar dolar olan sektör ihracatının bu yıl 19.5-20 milyar dolara ulaşması beklendiği belirtildi. Ancak gelirlerdeki artış firmaların kârlılığına yansımıyor. Hazırgiyim kârlılık endeksine göre, 2015 yılı değeri “100” olarak kabul edildiğinde sektörün kârlılığında 2015’e göre yüzde 35 gerileme söz konusu. Bu oran, ihracat yapan firmalarda biraz daha düşük seyrederken, iç piyasaya çalışan firmalarda ise daha yüksek.

EXİMBANK TALEBİ

Pamuk fiyatlarında bir yılda yüzde 50 artış olduğunu söyleyen TGSD Eşbaşkanı Sanem Dikmen ise “Bu, kur etkisinden bağımsız olarak sadece döviz bazında yaşadığımız artış. Ucuz maliyetli kredi endüstrinin devamlılığı için gereklilik arz ediyor” diye konuştu. Sektörün düşük faizli krediye erişimine imkân sağlanması gerektiğini vurgulayan Dikmen, hammadde maliyetlerindeki artış nedeniyle ortaya çıkan finansman ihtiyacı için Eximbank’ın devreye girmesi gerektiğini söyledi.