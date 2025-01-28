Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün damadının ifadesi ortaya çıktı: 'Turizm Bakanlığı'ndan gelen yetkililer oteli her yönüyle denetledi'

Yayınlanma: 28.01.2025 - 14:05

Güncelleme: 28.01.2025 - 14:13

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi tutuklandı.

Soruşturma süreci devam ederken Grand Kartal Otel’in işletme sahibi Halit Ergül’ün damadı Otel Genel Müdürü Emir Aras’ın ifadesi ortaya çıktı.

DUMAN YOĞUNLUĞUNDAN İKAZ BUTONUNA BASAMAMIŞ

Tutuklanarak cezaevine gönderilen damat Emir Aras ifadesinde yangın sırasında otelde olduğunu ve duman yoğunluğundan ikaz butonuna basamadığını dile getirdi.

Yangın çıktığı esnada otelde olduğunu belirten damat Emir Aras, şu ifadeleri kullandı:

"Gazelle Resort Otele 2012 yılında başladım. Rezervasyonlara bakıyordum. Aynı zamanda bilgisayar mezunu olduğum için bilgisayar işlerini yapıyordum. Her kış Kartalkaya’ya çıkıyordum. Grand Otel de genel müdür olarak görev yaparım. Ancak fiilen bilgisayarlara bakarım. Oteldeki denetimleri muhasebeci yapar. Sezon başında İl Sağlık Müdürlüğü, Özel İdare ve Turizm Bakanlığı’ndan gelen yetkililerle birlikte denetimler yapılır. Bu denetimlere muhasebeciler rehberlik eder. Denetmenlere ayrıca otel müdürü refakat eder. Otel Müdürü Zeki Yılmaz daha çok resepsiyona bakar, personelin arasındaki irtibatı sağlar, toplantıları yapar. En son, Turizm Bakanlığı'nın yaptığı denetimde ben de bulunuyordum."

"BAKANLIKTAN GELEN YETKİLİLER OTELİ HER YÖNÜYLE DENETLEDİ"

"Turizm Bakanlığı'ndan gelen yetkililer oteli her yönüyle denetlediler. Genelde yapılan denetimlere refakat etmiyorum. Ancak 15 Aralık 2024 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetimi gerçekleşti. Bu denetim yaklaşık 5-6 saat sürdü. Belediyenin denetimi olup olmadığını bilmiyorum. Otel müdürü olarak aynı zamanda güvenlikten de sorumluyum, ayrıca damat olduğum için de oradaydım. Olanlara çok üzgünüm.

Yangın sırasında ben oteldeydim ve 7. katta bulunuyordum. Kızım yanımdaydı. Gece telefonum çaldı ve yangın olduğu söylendi. Kapıyı açtım, telefonum tekrar çaldı. Kat sorumlusu arıyordu ve yangın olduğunu, restoran kısmında başladığını belirtti. Merdivenlerden indim ve dışarıya çıktım. İkaz butonlarına basamadım çünkü yangın çok yoğundu. O anda hiçbir şey düşünemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum."