Artvin-Ardahan karayolu ulaşıma açıldı

Artvin'de TIR'ın kayması sonucu kapanan Artvin-Ardahan karayolunda ulaşım yeniden sağlandı.

AA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 21:19
Artvin-Ardahan karayolu ulaşıma açıldı
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Evren Kurt'un kullandığı 53 AAD 333 plakalı TIR, yağışın etkili olduğu Artvin-Ardahan karayolunun 4. kilometresinde kontrolden çıkarak istinat duvarı ile toprak birikintisi arasında sıkıştı.

TIR'ın dorsesinin her iki şeridi de kapattığı karayolunda ulaşım yaklaşık bir saat durdu.

Karayolları ekipleri iş makinesiyle TIR'ı güvenli bir noktaya çekerek kara yolunu yeniden ulaşıma açtı.

 


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