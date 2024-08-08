Avcılar’da saniyeler içinde cep telefonu hırsızlığı

Avcılar'da bir kafede kasa yakınına bırakılan cep telefonu çalındı. Önce etrafı kontrol eden ardından da cep telefonunu alan şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı.

DHA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 10:00
Avcılar’da saniyeler içinde cep telefonu hırsızlığı
Abone Ol google-news

Avcılar'da alışveriş merkezinde bulunan bir kafede kasa yanına bırakılan cep telefonunu gören bir şüpheli önce çevreyi kontrol etti.

Ardından da cep telefonunu arka cebine koyup dükkandan dışarı çıktı. Alışveriş merkezindeki kafeden hızla uzaklaşan şüpheli bir süre sonra gözden kayboldu. Hırsızlık anları işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Cep telefonu sahibi olay sonrası görüntüleri sosyal medyadan paylaştı; ardından da polis ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler cep telefonunu çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Avcılar haberleri cep telefonu haberleri hırsızlık haberleri hırsız haberleri

İlgili Haberler

Şanlıurfa'da 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Şanlıurfa'da 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Hollywood yıldızı Tom Hanks'in malikanesine hırsız girdi!

Hollywood yıldızı Tom Hanks'in malikanesine hırsız girdi!
Cezaevinden izinli çıktı, hırsızlık yaptı

Cezaevinden izinli çıktı, hırsızlık yaptı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler