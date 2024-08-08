Avcılar’da saniyeler içinde cep telefonu hırsızlığı

Yayınlanma: 08.08.2024 - 10:00

Güncelleme: 08.08.2024 - 10:00

Avcılar'da alışveriş merkezinde bulunan bir kafede kasa yanına bırakılan cep telefonunu gören bir şüpheli önce çevreyi kontrol etti.

Ardından da cep telefonunu arka cebine koyup dükkandan dışarı çıktı. Alışveriş merkezindeki kafeden hızla uzaklaşan şüpheli bir süre sonra gözden kayboldu. Hırsızlık anları işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Cep telefonu sahibi olay sonrası görüntüleri sosyal medyadan paylaştı; ardından da polis ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler cep telefonunu çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.