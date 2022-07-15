Kamyonet, bariyerlere çarpıp devrildi: Meyveler yola saçıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrilen sebze ve meyve yüklü kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

DHA
15 Temmuz 2022 Cuma, 15:38
Kamyonet, bariyerlere çarpıp devrildi: Meyveler yola saçıldı
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Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesi yakınlarında, öğle saatlerinde Mardin yönüne giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 49 AR 451 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyonet, lastiğinin patlamayınca kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi.

DURUMLARI İYİ

Kazada, kamyonetteki 3 kişi yaralanırken, kasadaki sebze ve meyveler ise yola saçıldı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 


Kamyonet kaza trafik kazası meyve
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