Artvin'de kar esareti: Onlarca yol ulaşıma kapandı

23 Aralık 2021 Perşembe, 10:54

Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı yoğun kar yağışı, yurt genelinde etkili olmaya başladı. Birçok ilde yağan kar, hayatın aksamasına da sebep oldu. Artvin’de de etkili olan kar yağışı nedeniyle onlarca köy yolu ulaşıma kapandı.

ONLARCA YOL KAPANDI, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kar etkisi nedeniyle Artvin merkezde 11, Ardanuç 14, Arhavi 16, Borçka 2, Murgul 8, Hopa 8, Şavşat 26, Yusufeli 5 olmak üzere toplam 87 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

