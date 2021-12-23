Artvin'de kar esareti: Onlarca yol ulaşıma kapandı
Artvin’de etkili olan kar yağışı nedeniyle onlarca köy yolu ulaşıma kapandı.
Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı yoğun kar yağışı, yurt genelinde etkili olmaya başladı. Birçok ilde yağan kar, hayatın aksamasına da sebep oldu. Artvin’de de etkili olan kar yağışı nedeniyle onlarca köy yolu ulaşıma kapandı.
ONLARCA YOL KAPANDI, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Kar etkisi nedeniyle Artvin merkezde 11, Ardanuç 14, Arhavi 16, Borçka 2, Murgul 8, Hopa 8, Şavşat 26, Yusufeli 5 olmak üzere toplam 87 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarını yeniden
ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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