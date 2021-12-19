Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den alınan son hava tahmini raporuna göre, İstanbul ve yurdun birçok ilinde kar yağışı ve kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı dışında kalan tüm yurtta yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Akdeniz Bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
MARMARA
Çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların genellikle kuvvetli, Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya’nın doğu, Hatay’ın kuzey ve kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının Konya'nın güneyinin Toroslar kesimi ile Karaman çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, batısının yüksek ve dağlık kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Diyarbakır'ın kuzeyinin yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
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