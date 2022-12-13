Artvin'de muhtar, kan izli aracına yakın yerde ölü bulundu: 2 gözaltı
Artvin'de, yol kenarında bulunan ve kan izlerine rastlanılan hasarlı kamyonetin kayıp sürücüsü, Tepeköy muhtarı Murat Altun’un (44) cansız bedenine ulaşıldı. Altun, aracına 2 kilometre uzaklıkta ölü bulunurken, 2 kişi ise gözaltına alındı.
Şavşat ilçesine bağlı Tepeköy yolu kenarındaki tepenin eteğinde, dün öğle saatlerinde, 08 AAD 801 plakalı ve hasarlı kamyoneti görenler, jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kamyonetin Tepeköy köyü muhtarı Murat Altun'a ait olduğunu belirledi.
KAN İZLERİNE RASTLANDI
Kamyonette yapılan aramada, Altun'a ait tabanca ile cep telefonu bulundu ayrıca kan izleri görüldü. Çevrede yapılan incelemede Altun'dan ize rastlamayan ekipler, arama çalışma başlattı.
Aramalar sonucu gece araca 2 kilometre uzaklıkta, köye bağlı Gobat mevkisinde Murat Altun’un cansız bedenine ulaşıldı. Altun'un cesedi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna götürüldü.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Jandarma ekiplerince genişletilen soruşturmada, muhtar Murat Altun’un en son birlikte olduğu tespit edilen, komşusu dahil 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
Şüpheliler, sorgusu için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, ekipler de köyde birçok kişinin ifadelerine başvurdu.
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