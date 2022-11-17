Tokat'ta şüpheli cinayet: Köy muhtarı ve 2 kişi öldürülmüş halde bulundu
Tokat'ta köy muhtarı ve 2 kişi otomobillerinin yakınında tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tokat merkeze bağlı Eskiköy yakınlarında köy muhtarı Bahattin Karnak, Aydın Karnak ile Halil Kargı bir ağılın yakınlarında vurulmuş olarak bulundu.
Otomobillerinin yakınlarında tabanca ile vurulan 3 kişinin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler yakınları tarafından cenaze aracından alınarak morga konuldu.
İlk belirlemelere göre şahısların kendi aralarında bir anlaşmazlık sonucu birbirlerini vurdukları değerlendiriliyor.
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