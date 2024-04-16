Artvin'de orman yangını: 2 hektar alan zarar gördü

Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan orman yangında, 2 hektarlık alan kül oldu.

DHA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 16:28
Artvin'de orman yangını: 2 hektar alan zarar gördü
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İlçeye bağlı Susuz köyü Açmalar mevkisindeki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı gören köylülerin ihbarıyla bölgeye orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, 2 hektarlık alan yandı.


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