Artvin'de orman yangını: 2 hektar alan zarar gördü
Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan orman yangında, 2 hektarlık alan kül oldu.
İlçeye bağlı Susuz köyü Açmalar mevkisindeki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı gören köylülerin ihbarıyla bölgeye orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, 2 hektarlık alan yandı.
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