Artvin’de şap alarmı... Canlı hayvan ticaretine kısıtlama!

Yayınlanma: 19.07.2023 - 14:01

Güncelleme: 19.07.2023 - 14:01

Artvin’in komşu illerde görülen şap hastalığının merkez ilçe, Yusufeli, Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde görülmesinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından canlı hayvan ticaretine kısıtlama geldi.

Yapılan yazılı açıklamada, “Kentte, 2023 yılının ilkbahar döneminde; il genelinde büyükbaş işletmelerde bulunan hayvanlara 2 uygulama şeklinde Şap Aşısı yapılmıştır. Şu anda da sınır bölgelerimizde bilgilendirme, dezenfeksiyon ve 3. doz şap aşısı uygulamasına başlamış bulunuyoruz. Sonbahar döneminde tüm il genelinde 4. doz şap aşılaması yapılacaktır. Şap hastalığının yayılmasının kontrol edilmesi ve şap mihrakların olduğu bölgelerde çalışmaların daha kontrollü yapılması amacı ile kısıtlama koyulmamış köy ve mahallerle ile birlikte Merkez, Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli İlçe geneline 19.07.2023-14.08.2023 tarihleri arasında büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketlerine kısıtlama getirilmiştir. Kısıtlama kararına uymayanlar hakkında 5996 sayılı kanun kapsamında 46.159 TL idari para cezası düzenlenecektir” ifadelerine yer verildi.