Artvin'de şüpheli ölüm: Cam seyir terasından düşen kadın hayatını kaybetti
Artvin’de Hatila Vadisi Milli Parkı'nda 220 metre yüksekliğindeki cam seyir terasından düşen Sultan Sağlam (50) hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni, düştüğü sarp ve kayalıkların yer aldığı uçurumdan 6 saat süren çalışmalar sonrası çıkartıldı.
Feci ölüm, dün akşam saatlerinde kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaktaki Sıkıldım Kayası mevkisinde yer alan, 220 metre yüksekliğindeki cam seyir terasında meydana geldi.
Taksiyle bölgeye giden Sultan Sağlam, bilinmeyen nedenle cam terastan uçuruma düştü. Taksicinin ihbarıyla bölgeye AFAD, jandarma, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ve UMKE ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Ekiplerin önlem alarak indiği kayalık ve sarp arazide, kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekiplerin 6 saat süren çalışmaları sonrası Sultan Sağlam’ın cansız bedeni, halatlara bağlanan sedye ile yola çıkarıldı.
Sağlam’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayın intihar olabileceği üzerinde duruluyor.
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