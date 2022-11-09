Artvin'de yangın: 5 çocuk dumandan etkilendi

09 Kasım 2022 Çarşamba, 10:02

Yangın Arhavi ilçesine bağlı Musazade Mahallesinde saat 01.00 sıralarında 4 katlı binanın zemin katında çıktı. Alınan bilgiye göre, ilçede inşaat işçisi olarak çalışan Ağrı Patnos nüfusuna kayıtlı Resul Özyolcu’nun oturduğu evde elektrik kontağından yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm evi sararken, evde bulunan 5 çocuk dumandan etkilendi. Çocuklar komşularının da yardımı ile evden çıkartılırken, Havvanur (7), Edanur (3), Sedanur (4) Cemile (5) ve Berrak (1) Özyolcu ambulansla Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arhavi ve Hopa Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürmeyi başarırken, yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.