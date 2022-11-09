Artvin'de yangın: 5 çocuk dumandan etkilendi

Artvin’de gece çıkan yangında aynı evde kalan 5 çocuk dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen 5 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İHA
09 Kasım 2022 Çarşamba, 10:02
Artvin'de yangın: 5 çocuk dumandan etkilendi
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Yangın Arhavi ilçesine bağlı Musazade Mahallesinde saat 01.00 sıralarında 4 katlı binanın zemin katında çıktı. Alınan bilgiye göre, ilçede inşaat işçisi olarak çalışan Ağrı Patnos nüfusuna kayıtlı Resul Özyolcu’nun oturduğu evde elektrik kontağından yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm evi sararken, evde bulunan 5 çocuk dumandan etkilendi. Çocuklar komşularının da yardımı ile evden çıkartılırken, Havvanur (7), Edanur (3), Sedanur (4) Cemile (5) ve Berrak (1) Özyolcu ambulansla Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arhavi ve Hopa Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürmeyi başarırken, yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.


Yangın Zehirlenme Arhavi

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