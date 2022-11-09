Artvin'de yangın: 5 çocuk dumandan etkilendi
Artvin’de gece çıkan yangında aynı evde kalan 5 çocuk dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen 5 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Yangın Arhavi ilçesine bağlı Musazade Mahallesinde saat 01.00 sıralarında 4 katlı binanın zemin katında çıktı. Alınan bilgiye göre, ilçede inşaat işçisi olarak çalışan Ağrı Patnos nüfusuna kayıtlı Resul Özyolcu’nun oturduğu evde elektrik kontağından yangın çıktı.
Alevler kısa sürede tüm evi sararken, evde bulunan 5 çocuk dumandan etkilendi. Çocuklar komşularının da yardımı ile evden çıkartılırken, Havvanur (7), Edanur (3), Sedanur (4) Cemile (5) ve Berrak (1) Özyolcu ambulansla Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Arhavi ve Hopa Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürmeyi başarırken, yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
Video Haberler
- Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları sürüyor
- Sığırcık kuşlarının gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
- ''Tarihimizde kopukluk var''
- ''Görenler fotoğraf çekiyor''
- Atatürk'ün odası bakım sonrası 10 Kasım'a hazır
- Köy köy gezip çocukları tıraş ettiler
- Arama-kurtarma ekiplerinin 8 saatlik zorlu mesaisi
- Yaşı küçük, marifeti büyük
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Esenler'de kanaryalar güzellikleriyle yarıştı
En Çok Okunan Haberler
-
- Altılı masada istifa resti
- Kuzu otlatırken buldu, 16 milyon yıllık...
- Cihan Kolivar'a 'ekmek' gözaltısı
- Bursa'da facia!
- Süleyman Soylu'ya zehir zemberek sözler
- AKP'ye seslendi: Karar verin
- Göğüs ağrısı şikâyetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı
- İmamoğlu'ndan 'siyasi yasak' davası açıklaması
- İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
- Öğrenciler topluca intihara kalkıştı