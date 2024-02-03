Asansör test sırasında düştü: 1'i ağır, 3 yaralı

Konya'da bir işyerinde bakımı yapılan yük asansörü, test sırasında zemin kattan bodruma düştü. Asansördeki 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 03.02.2024 - 20:29
Asansör test sırasında düştü: 1'i ağır, 3 yaralı
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Olay, saat 15.00 sıralarında Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Kardelen Sokak'ta meydana geldi. Abdullah Sarıkaya’nın, yayınevi açmak için tuttuğu işyerindeki yük asansörünün bakımı, anlaştığı firmadan gelen Musa Bozkurt ve Muhammet Taha Andaç tarafından yapıldı. 

Bozkurt ve Andaç, yapılan çalışmanın ardından test için işyeri sahibi Abdullah Sarıkaya ile asansöre bindi. Ancak bu sırada asansör, büyük bir gürültüyle zemin kattan bodrum kata düştü, içindeki 3 kişi yaralandı.

Asansör firmasının diğer çalışanlarının ihbarı üzerine adrese ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Sarıkaya'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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