Asgari ücret vergi dışı bırakıldı, düzenleme yapılmadı: Binlerce engelli yurttaş mağdur

29 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

İktidar asgari ücreti vergi dışı bırakırken, engellilerle ilgili düzenleme yapmayı unutunca binlerce yurttaşı mağdur etti. Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, birinci derece engellilerin yıllık 3 bin 600 TL kaybı olduğuna dikkat çekti.

Engelli indiriminden yararlanamayanların engelsiz çalışanlar ile eşitlendiğini belirten Hamzaçebi, şunları söyledi: “Engellilik dereceleri itibarıyla, hizmet erbabının ücretinden indirilecek aylık tutarlar Gelir Vergisi Genel Tebliği ile bu üç kısım için ayrı ayrı yeniden değerleme oranı dikkate alınarak 2022 yılında; asgari yüzde 80’ini kaybetmiş bulunan birinci derece hizmet erbabı engelliler için 2 bin TL, asgari yüzde 60’ını kaybetmiş bulunan ikinci derece hizmet erbabı için bin 170 TL, asgari yüzde 40’ını kaybetmiş bulunan üçüncü derece hizmet erbabı 500 TL olarak belirlenmiştir.”

"DÜZENLEME YAPILMALI"

Engelli çalışanların mağdur edildiğini dile getiren Hamzaçebi, “Birinci derece engelli indirimi olan 2 bin TL’nin vergi avantajı yüzde 15’ten 300 TL, ikinci derece engelli indirimi olan bin 170 TL’nin 175.50 TL, üçüncü derece engelli indirimi olan 500 TL’nin 75 TL yeni düzenleme ile ortadan kaldırılmış bulunmaktadır” dedi.

Hamzaçebi, yürürlüğe giren yeni düzenleme ile asgari geçim indiriminin (AGİ) tamamen kaldırıldığına vurgu yaparken “Dolayısıyla asgari ücretten vergi kaldırılmış olup indirilecek bir vergi de bulunmamaktadır. Dezavantajlı grupta olan engelli çalışanlar için bir yasal düzenleme de bulunmadığından bu çalışanlar aleyhine mağduriyet oluşmaktadır. Bir an önce yasal düzenleme yapılmalıdır” diye konuştu.