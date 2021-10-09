Aşı karşıtları İzmir'de miting yapacaklarını duyurdu
Aşı karşıtlarının oluşturduğu grup, İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de miting yapacaklarını duyurdu.
Aşı karşıtlarının oluşturduğu “Büyük Uyanış Hareketi”, İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de miting yapacaklarını duyurdu. Mitingin 17 Ekim Pazar günü Gündoğdu Meydanı'nda yapılacağı ve farklı illerden gelmek isteyenler için araç kaldırılacağı açıklandı.
Platformun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre mitingin 17 Ekim Pazar Günü saat 15.00'te Gündoğdu Meydanı'nda yapılacağı bildirildi.
Ayrıca Bursa, İstanbul gibi birçok ilden İzmir'e gelmek isteyenler için araç kaldırılacağı da belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Aşı karşıtlarının 11 Eylül'de İstanbul'da yaptığı miting İstanbul Valiliği ile Maltepe Kaymakamlığı'nı karşı karşıya getirmişti. Valiliğin izin verdiği mitinge kaymakamlık karşı çıkmış, tartışmalara rağmen aşı karşıtları Maltepe'de bir araya gelmişti. Mitingden 4 gün sonra Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı Mülki, Derince Kaymakamlığı'na tayin edilmişti.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Tamer Karadağlı'dan 'Çocuklar Duymasın' itirafı
- Erdoğan'a kötü haber
- Banka kredisi çekenler dikkat!
- Kapıda kriz! MHP'li başkan içeri alınmadı
- İstanbul'un ilk AVM'si yıkılıyor
- Honda işçisinin ikramiyesi kesintiye gitti
- Pist kapatıldı, tüm uçuşlar durduruldu
- Erdal Keser'den çok konuşulacak Stefan Kuntz yorumu
- Metiner: Yandığımızın resmidir
- Mark Zuckerberg, 11 yıl sonra TIME'ın kapağında