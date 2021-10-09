Aşı karşıtları İzmir'de miting yapacaklarını duyurdu

09 Ekim 2021 Cumartesi, 10:57

Aşı karşıtlarının oluşturduğu “Büyük Uyanış Hareketi”, İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de miting yapacaklarını duyurdu. Mitingin 17 Ekim Pazar günü Gündoğdu Meydanı'nda yapılacağı ve farklı illerden gelmek isteyenler için araç kaldırılacağı açıklandı.

Platformun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre mitingin 17 Ekim Pazar Günü saat 15.00'te Gündoğdu Meydanı'nda yapılacağı bildirildi.

Ayrıca Bursa, İstanbul gibi birçok ilden İzmir'e gelmek isteyenler için araç kaldırılacağı da belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Aşı karşıtlarının 11 Eylül'de İstanbul'da yaptığı miting İstanbul Valiliği ile Maltepe Kaymakamlığı'nı karşı karşıya getirmişti. Valiliğin izin verdiği mitinge kaymakamlık karşı çıkmış, tartışmalara rağmen aşı karşıtları Maltepe'de bir araya gelmişti. Mitingden 4 gün sonra Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı Mülki, Derince Kaymakamlığı'na tayin edilmişti.