Asistan hekimler çözüm bekliyor, Dr. Rıdvan Erden Cumhuriyet TV'de aktardı: 'Hasarlı hastane binalarında kalıyoruz'

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi asistan hekimleri, dernekler tarafından çok az kliniğe temin edilen ve mutfak, banyo, tuvalet bulunmayan konteynerlerde 3-4 kişi kalmak zorunda bırakılıyor. Bu sebeple hasarlı olduğu tespit edilen hastane binasında kalmaya devam eden asistan hekimler can güvenliklerinden endişe duyuyor .

Deprem gününden itibaren hocalar ile birlikte yapılan asistan sunumu dersleri ve pratik uygulama derslerinin sona erdiğini belirten Erden , hekimlerin hasta sıklığı çok olduğu halde eğitim için özellikli vakalara bakamadığını vurguladı ve bu durumun cerrahi bilimler başta olmak üzere pratik ve el becerisinin önemli olduğu branşlarda ciddi oranda eğitim ve bilgi eksikliğine yol açacağını belirtti.

Adıyaman’da da durum farklı değil. 13-15 Mart tarihlerinde Adıyaman’da yaşanan sel felaketinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi depremden dolayı hasarlı olduğu için birçok servisi ve koridorları su bastı.

Erden , “Birçok klinikte eğitim tamamen durdu asistanlar eğitimine hiçbir faydası olmayan işlerde çalıştırılıyor ve hocalarımızın birçoğu ya vefat etti ya da depremzede olduğu için hastaneye dahi uğrayamıyor. Hocalarımızla birlikte önceden yapılan dersler, pratikler, yani tüm asistan hekim eğitimi tamamen durdu. Tez sürecine başlaması gereken bitirmesine çok kısa süre kalan asistan hekimler teze başlayamadı” dedi.

Erden, geçiş hakkı isteyen birçok asistan hekimin bu isteklerini, kişisel durumlar ve eğitim alamama durumları nedeniyle dekanlığa ve Tıpta Uzmanlık Kurulu’na ilettiklerini ancak hiçbir dilekçeye yanıt alamadıklarını da ekledi.

Erden sözlerini, "Orada depremin ilk günlerinde kıyametin koptuğunu düşündük, çünkü hayatımızda daha büyük bir felaket yaşamamıştık. Hiçbir rakama, prosedüre takılmadan yedi yirmi dört çalıştık. Üzerimizde ne var sabah ne yedik hiç bakmadan bir ay çalıştık. Kendi evim de ağır hasarlı, bunları bir ay sonra düşündüm. Gerçekten çok insan Türkiye'nin dört bir yanından yardıma geldi. Beraber omuz omuza çalıştığım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ayrıca ilk günden bu yana yanımızda olan Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği'ne de teşekkür ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun" diyerek bitirdi.