Asiye Atalay'ın annesi konuştu: '5 yıldır kızıma takıntısı vardı'
Esenler'de öldürülen Asiye Nur Atalay'ın annesi Rahşan Atalay, “5 senedir kızıma takıntısı vardı. Ortaokuldan beri kızımın peşindeydi. Çocukla konuştum, yalvardım, şikayet ettim. 2 sene yattı sonra psikolojisi bozuk diye dışarı çıktı. Kızım başkasıyla evlenecek diye böyle yaptı" dedi.
Esenler'de Ümit K. tarafından öldürülen 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın cenazesi ilk olarak Esenler Turgut Reis Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Asiye Nur Atalay'ın cenazesi Cabir Bin Abdullah Camii avlusuna götürüldü.
“ORTAOKULDAN BERİ KIZIMA TAKINTILIYDI"
Asiye Nur Atalay'ın annesi Rahşan Atalay, “Onu Allah'a havale ediyorum. Kızım benim melek oldu. Asiyemin yaşadığını kimse yaşamasın. Yakalanması sadece biraz içimi rahatlattı. Ama benim kızım gitti ne fayda. Hiçbir şey fayda etmiyor. Kızımla en son dün konuştuk. Bana tost yapmıştı, beraber yedik. Sonra bayramlaşmaya gitti. Arkadaşıyla yemeğe gitti geri geleceğini söyledi. Kızımı almaya gittim, başka arkadaşına gitmişler" dedi.
Atalay, "Ben eve gelene kadar olay olmuş. 5 senedir kızıma takıntısı vardı. Ortaokuldan beri kızımın peşindeydi. Çocukla konuştum, yalvardım, şikayet ettim. 2 sene yattı sonra psikolojisi bozuk diye dışarı çıktı. Kızım başkasıyla evlenecek diye böyle yaptı. Evleneceği çocukla konuşuyordu, beni tanıştırdı. Kızım başkasıyla evlenecekti. Onu Allah'a havale ediyorum. Bir kere önüme çıkarsınlar sadece yüzüne tükürmek istiyorum. Kızım Topkapı Matbaacılar Sitesi'nde çalışıyordu. Grafikerlik yapıyordu. Arkadaşındayken beni aramıştı ama telefon çok az çekiyordu, ne dediğini duyamadım. Suçu olmasına rağmen dışarıda, kızımın doğum gününde dışarı çıktı" diye konuştu.
"HEPİMİZİN EVLADI VAR. YETER"
Aile yakını Neriman Ekşioğlu, “Artık herkes eşini, 'Seni Bergen gibi yaparım' diye tehdit ediyor. Bunları alın içeride tıkın yaşatmayın. İşkence yapın, hepimizin evladı var. Yeter" şeklinde konuştu.
Atalay'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Sultangazi Habibler Yeşil Yayla Mezarlığı'na götürüldü
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