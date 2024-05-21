Askeri araç şarampole yuvarlandı: 2 asker yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri araç, takla atıp, şarampole düştü. Kazada 2 asker yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 18:42
Askeri araç şarampole yuvarlandı: 2 asker yaralandı
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Kaza, saat 17.30 sıralarında Yüksekova ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Vezirli Mahallesi yakınındaki karayolunda meydana geldi. 

Dağlıca bölgesinden görev dönüşü için ilçeye geçen askeri araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole düştü. 

Devrilen araçtaki 2 asker yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Yaralı askerler, sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza ilgili inceleme başlatıldı.


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