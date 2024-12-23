Askeri liman projesinin inşaatı tepkilere karşın hızla sürüyor: Turgutreis’te acele var

Bodrum Turgutreis’te yapılması planlanan “askeri liman projesi”, yerinden ötürü tartışmalara yol açmış, konu yargıya taşınmıştı. Danıştay’ın konuya ilişkin kararını açıklamamasına karşın projenin ihalesi yapıldı, ihaleyi kazanan firma inşaata başladı.

Askeri liman projesinin inşaatı tepkilere karşın hızla sürüyor: Turgutreis’te acele var
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Eylül Barut
Yayınlanma: 23.12.2024 - 04:00

Bölge halkı ve yetkililer ise firmaya tepkili. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Biz askeri limana karşı değiliz, yer seçiminin hatalı olduğunu düşünüyoruz. Bu çalışmalar bölge turizmini çok ciddi etkileyebilecek noktalarda yapılıyor” ifadelerini kullandı. 

Mandalinci, “Bölgenin bir kilometre sağ ve sol kuşuçumunda irili ufaklı, beş yıldızlı-dört yıldızlı olmak üzere yaklaşık 10 bin 800 yatak kapasiteli turizm tesisleri bulunuyor. Liman bu tesislerin tam olarak ortasında, denizde yaklaşık 141 dönümlük bir alanın doldurulmasıyla inşa edilmek isteniyor” dedi. Bölgenin yaşam alanı olarak da ekosistemde önemli bir yer tuttuğuna değinen Mandalinci, “Bölge Akdeniz foklarının yaşam alanı. Bölgede, Barselona Sözleşmesi’yle korunan Poseidon çayırları da yer alıyor. Burası bir karette karette yuvalama alanı” diye konuştu.


Etiketler: #Bodrum #inşaat

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