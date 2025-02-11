Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında flaş gelişme!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen askeri okulların sınav sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında flaş gelişme!
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AA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 10:41

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2010 Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) soruşturması kapsamında, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru alıp verdiği belirlenen 2 şüpheli, 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakatlarında, adayların numaraları üzerinde kodlama yaparak aday numarası kodlama bilgisini mülakat heyeti üyesi olarak görev yapan subaya ilettiği tespit edilen 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığında sözleşmeli inşaat mühendisi olarak görev yapan ve askeri okul sınavlarına hazırlanan öğrencileri örgüt adına takip ettiği belirlenen 1 şüpheli hakkında da gözaltı kararı çıkartıldı.

Ankara merkezli 2 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.


Etiketler: #Asker #sınav #Soru #fetö

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