Yayınlanma: 01.08.2024 - 14:05

Güncelleme: 01.08.2024 - 14:05

2024 ağustos ayı askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Askere gitme çağına erişen ve vatanına hizmet etmek isteyen vatandaşlar, MSB tarafından duyurulacak olan ağustos ayı askerlik celp yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak olan ağustos ayı askerlik yerleri için tarih belli oldu.

Buna göre; Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları 2 Ağustos 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

www.turkiye.gov.tr sayfasındaki "Kurumlar" başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşınıza çıkan linke tıklayın.

"Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıkladıktan sonra askerlik yerleri bilgisini öğrenebilirsiniz.