Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, ağustos ayında askere gidecek olan yükümlüler tarafından sorgulanıyor. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2024 - 14:05
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri nasıl öğrenilir?
Abone Ol google-news

2024 ağustos ayı askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Askere gitme çağına erişen ve vatanına hizmet etmek isteyen vatandaşlar, MSB tarafından duyurulacak olan ağustos ayı askerlik celp yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak olan ağustos ayı askerlik yerleri için tarih belli oldu.

Buna göre; Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları 2 Ağustos 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

www.turkiye.gov.tr sayfasındaki "Kurumlar" başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşınıza çıkan linke tıklayın.

"Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıkladıktan sonra askerlik yerleri bilgisini öğrenebilirsiniz.


Asker haberleri askerlik haberleri Ağustos haberleri

İlgili Haberler

Son dakika... MSB duyurdu! Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Son dakika... MSB duyurdu! Bedelli askerlik ücreti belli oldu
MSB’nin talebiyle Diyanet’in askere verdiği konferanslardaki artış dikkat çekti

MSB’nin talebiyle Diyanet’in askere verdiği konferanslardaki artış dikkat çekti
MSB'den Euro 2024 paylaşımı

MSB'den Euro 2024 paylaşımı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler