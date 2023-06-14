ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk görevden alındı

Yayınlanma: 14.06.2023 - 17:21

Güncelleme: 14.06.2023 - 17:58

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Genel Müdür Erdoğan Öztürk, Başkan Mansur Yavaş'ın oluru ile başkanlık iç emrine görevlendirildi.

ASKİ Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık'ın, Öztürk'ün yerine asaleten atama yapılana kadar Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüteceği öğrenildi.