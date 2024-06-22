Astaş Holding'den 'Kaya Sabancı' açıklaması

Yayınlanma: 22.06.2024 - 15:53

Güncelleme: 22.06.2024 - 15:54

İş insanı Kaya Sabancı'nın, Bodrum'daki dünyaca ünlü Mandarin Oriental Otel’de önceki gün akşam saatlerinde açılışına gittiği restoranda Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı tarafından darbedildiği iddia edilmişti.

Sabancı, taburcu olduktan sonra "Gözaltı damarımda çatlaklık var. 2-3 gün sonra ameliyat olacağım elmacık kemiğinde kırık var. Ya ben 72 yaşındayım, 25 yaşındaki delikanlıya mı vuruyorsun. Orada ölebilirdim ben" demişti.

Astaş Holding olaydan iki gün sonra yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Mandarin Oriental Bodrum Otel ve yatırımcısı iş insanı Vedat Aşçı’ya Kaya Sabancı tarafından isnad edilen gerçek dışı, abartılı ve asılsız iddialara karşı bu açıklamayı yapma gereğini üzülerek duymaktayız.

- 20 Haziran 2024 tarihinde otelimiz içerisinde bulunan dünyaca üne sahip restoran zincirinin en önemli halkalarından Hakkasan’ın yaz etkinliğinde tatsız bir hadise yaşanmıştır. Vedat Aşçı davetlilerin huzurunda Kaya Sabancı’nın sözlü ve fiziksel saldırısına uğramış ve ne yazık ki taraflar arasında arzu etmeyeceğimiz bir olay yaşanmıştır.

- ASTAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı, bir kavga ortamının yaşanmaması için büyük çaba harcadığını söyleyerek “Aralarında davetlilerin de olduğu görgü tanıkları da onaylayacaktır. Yargıya intikal eden bu talihsiz olay, şahitler bulunmasına rağmen Kaya Sabancı ve avukatları tarafından maalesef medyaya da yanlış bir şekilde aksettirilmiştir” dedi.

- Kaya Sabancı tarafından yapılan açıklamalarda sağlık ekiplerinin tesise girişinin otel ve Vedat Aşçı tarafından geciktirildiği ve hatta engellendiğine dair ortaya atılan iddialar, diğer iddialarda da olduğu gibi tamamen asılsız ve gerçeğe aykırıdır. Kamera kayıtlarından da tespit edildiği üzere sağlık görevlileri tesise sorunsuz ve hızlı bir şekilde giriş ve çıkış yapmışlardır.

- 45 yıldır birçok sektörde faaliyet gösteren, global markaları Türkiye’ye getiren, turizm sektörüne değer katan yatırımlara ve prestijli marka karmasına sahip iş insanı Vedat Aşçı’yı hedef alan bu gerçek dışı suçlamalar karşısında Mandarin Oriental Bodrum Resort olarak yasal işlemler başlatılacaktır.

- Medyayı ve kamuoyunu yanıltıcı bilgi ve açıklamalarla yanlış yönlendiren asılsız iddialar karşısında cevap hakkımızı kullandığımızı ancak olayların adli makamlara intikal etmesi sebebi ile bundan sonraki sürecin yasal olarak takip edileceğini değerli kamuoyuna saygı ile bildiririz.