AŞTİ'de bayram yoğunluğu: 706 bin yolcu
Ankara AŞTİ’de, Şeker Bayramı yoğunluğu yaşandı. Tatil süresi boyunca toplam 706 binin üzerinde yolcu sirkülasyonu gerçekleşti.
Ankara’nın ana ulaşım merkezlerinden olan AŞTİ’de, Şeker Bayramı yoğunluğu yaşandı. AŞTİ’ye 5-15 Nisan 2024 tarihleri arasında 17 bin 662 otobüs giriş-çıkış yaparken, toplam 706 bin 480 yolcu sirkülasyonu gerçekleşti.
Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya diğer şehirlerde geçiren vatandaşlar, AŞTİ'de yoğunluğa neden oldu. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması dolayısıyla 706 bin 480 vatandaşın yolu AŞTİ’den geçti. Bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar peronları doldururken, toplam 17 bin 662 otobüs de AŞTİ’ye giriş-çıkış yaptı.
OLUMSUZLUK YAŞANMADI
AŞTİ’de yoğunluk nedeniyle tatil öncesinde ve tatil boyunca temizlik, güvenlik, trafik gibi konularda tüm önlemler artırılırken süreç boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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