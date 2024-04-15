Bayram tatilinde Anıtkabir'e ziyaretçi akını

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 200 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

DHA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 15:21
Bayram tatilinde Anıtkabir'e ziyaretçi akını
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, bayramda ziyaretçi akınına uğradı.

Bayram tatili nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen her yaştan vatandaş, resmi tatillerde de ziyarete açık olan Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine karanfiller bırakan vatandaşlar, saygı duruşunda bulunup dualar okudu.

Çocuklarıyla Anıtkabir önünde hatıra fotoğrafları çektiren vatandaşlar, Anıtkabir'deki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni de ziyaret etti. Öte yandan, 'saygı nöbetçileri'nin tören yürüyüşüyle gerçekleştirdiği nöbet değişimi ilgiyle izlendi.

Anıtkabir'i bayramın birinci günü 21 bin 78 kişi, ikinci günü 47 bin 228 kişi, üçüncü günü 46 bin 310 kişi ziyaret etti. 9 günlük tatilin toplamında ise 209 bin 431 kişi Ata'nın huzuruna çıktı.

 


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