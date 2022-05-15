Ataol Behramoğlu’nun ‘İkinci kırk yaşı’ etkinliği, Canan Kaftancıoğlu şiir okudu
Yazarımız Ataol Behramoglu’nun 'İkinci kırk yaşı', “Suçlusunuz” ve “Cezaevi Güncesi” adlı iki yeni kitabıyla kutlandı. Behramoglu'nun yaş gününde Kaftancıoğlu, "Beyaz ipek gibi yağdı kar" adlı şiiri okudu.
Ataol Behramoğlu’nun yaş günü Beşiktaş Belediyesi tarafından Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinliğin sunuculuğunu Meltem Cumbul ve Levent Üzümcü üstlendi. Programa CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yazarımız Barış Terkoğlu, gazeteciler İsmail Saymaz, Nebil Özgentürk, Gökmen Karadağ, Pelin Batu katıldı.
KAFTANCIOĞLU ŞİİR OKUDU
Programda Orhan Aydın, “Ne çok hain üzerine” adlı şiirini okudu. Yazarımız Barış Terkoğlu ve Gazeteci İsmail Saymaz da, Behramoğlu’nun cezaevi günlüklerinden kesitler okudu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise "Beyaz ipek gibi yağdı kar" adlı şiiri okudu.
‘GEZİ ONURUMUZDUR’
Sahneye çıkan Behramoğlu da, şiir kitabını cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve tüm gezi tutsaklarına armağan ettiğini söyledi. Behramoğlu, "Bugün FETÖ’cülerin, AKP ile tasarladığı bir hukuk sistemi var. Bu ülkede hukuk yok. Bu vesileyle zindandaki dostlara, başta Çetin Doğan olmak üzere vatansever Türk subaylarına selam yolluyorum. Selam olsun Mücella Yapıcı’ya, Gezi tutsaklarına. Gezi onurumuzdur” ifadelerini kullandı. Etkinlikte, Ekrem Ataer, Haluk Çetin, Selçuk Korku, Tuna Kiremitçi sahne aldı.
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