Canan Kaftancıoğlu: Şimdi, bir kez daha o ve şürekası düşünsün
Hakkındaki ceza kararları Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından "Şimdi, bir kez daha O ve şürekası düşünsün; #İnadınaUmut" notuyla bir paylaşım yaptı.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı. Hapis cezasının yanı sıra Kaftancıoğlu'na siyasi yasak kararı uygulanmasına karar verildiği bildirildi.
Gün boyu konu hakkında eylem ve tepkiler sürerken Kaftancıoğlu'ndan gece saatlerinde yeni bir açıklama geldi.
Kaftancıoğlu, mahkumiyet kararı ile ilgili olarak, “Bugün kararlılığım ve inancım daha fazla arttı. Şimdiden umudu büyütme inadımın cezalarını düşünmeye başlasınlar! O yüzden şimdi, o ve şürekası düşünsün bir kez daha. Korkaklar, kaygılılar umuttan, doğan güneşten anlamayanlar düşünsün. Umudu büyütmeye umudu örgütlemeye devam” açıklamasını yaptı.
Şimdi, bir kez daha O ve şürekası düşünsün:)#İnadınaUmut pic.twitter.com/75fkYgv3z5— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 12, 2022
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, hakkındaki siyasi yasak ve mahkûmiyet kararının Yargıtay tarafından onanmasının ardından gece saatlerinde “İnadına Umut" etiketiyle Twitter hesabından açıklama yaptı.
Kaftancıoğlu’nun, “Şimdi, bir kez daha o ve şürekası düşünsün:)“ notuyla paylaştığı mesaj şöyle:
“UMUT BİR EYLEM, ÖRGÜTLÜ BİR DİRENİŞTİR”
- Korku bir duygudur, korkaklık ise kabul edilemez. Ama umut, sadece bir duygu değil. Umut bir eylem, örgütlü bir direniştir. Yaşamın bambaşka halidir. Umudu örgütlemek için ismimin önünde bir sıfata bir unvana ihtiyaç olduğunu sananlara inat, nerede olduğumdan, sıfatlardan, unvanlardan bağımsız bir şekilde umudu hep birlikte örgütleyecek, iktidardaki kötülüğü defedeceğiz.
“BUGÜN KARARLILIĞIM VE İNANCIM DAHA FAZLA ARTTI”
- Bugün kararlılığım ve inancım daha fazla arttı. Şimdiden umudu büyütme inadımın cezalarını düşünmeye başlasınlar! O yüzden şimdi, o ve şürekası düşünsün bir kez daha. Korkaklar, kaygılılar umuttan, doğan güneşten anlamayanlar düşünsün. Umudu büyütmeye umudu örgütlemeye devam...
- Merhaba biz, merhaba doğan güneş Merhaba özgür gelecek, Merhaba inadına daha fazla umut…
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