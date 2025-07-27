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Ataşehir’de oto galeriye kalaşnikoflu saldırı kamerada: 13 kişiye gözaltı

Ataşehir’de oto galeriye kalaşnikoflu saldırı kamerada: 13 kişiye gözaltı

27.07.2025 12:06:00
Güncellenme:
DHA
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Ataşehir’de oto galeriye kalaşnikoflu saldırı kamerada: 13 kişiye gözaltı

İstanbul'da haraç almak için işyerlerini kurşunlayan bir şebekenin, Ataşehir'de oto galeriye kalaşnikofla saldırı gerçekleştirdiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, maskeli bir saldırganın kalaşnikofu doldurup oto galeriye ateş açtığı anlar görülüyor.

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda haraç almak için iş yerlerini kurşunlayan şebekenin varlığı tespit edildi. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle şebeke üyelerini yakalamak için teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Yaklaşık 2 ay süren takibin ardından şüphelilerin Şişli, Beyoğlu, Fatih, Ataşehir, Kadıköy, Sultangazi, Esenyurt, Arnavutköy, Eyüpsultan ve Tekirdağ'da 23 ayrı kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri belirlendi.

16 KİŞİ TUTUKLANDI

Aynı şebeke üyelerine düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakaladı. Bunlardan 16'sı çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurtdışından talimat aldıkları belirlenen şebekenin diğer üyelerini yakalamak için İstanbul ve Tekirdağ'da tespit edilen 25 adrese Özel Harekât polislerinin de katıldığı eş zamanlı baskın yapıldı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Baskınlarda şebeke üyesi 1'i 18 yaşından küçük 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 11 şüpheli ile yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğünde bulunan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyon düzenlenen evlerdeki 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheliler işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

OTO GALERİYE KALAŞNİKOFLU SALDIRI

Diğer yandan 27 Haziran Cuma günü saat 04.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde bulunan oto galeriye yönelik gerçekleştirilen kalaşnikoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheliler tarafından kaydedildiği görülen görüntülerde, maskeli saldırganın kalaşnikofu doldurup oto galeriye ateş açtığı anlar görülüyor. Olayla ilgili iş yeri sahibi Mustafa S.'nin şikayetçi olduğu, 4 aracın hasar gördüğün, olaydan yaklaşık 2 hafta önce ise yeğeni Şahin Ç.'nin de oto galerisinin kurşunlandığını söyleyerek şikayetçi olduğu bilgisine ulaşıldı.

İlgili Konular: #Ataşehir

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