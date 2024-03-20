Ataşehir Kaymaklığı'ndan ilkokula Kuran kursu talimatı

Yayınlanma: 20.03.2024 - 10:08

Güncelleme: 20.03.2024 - 10:08

Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında ilköğretim çağındaki öğrencilere 'sabır' konusunu anlatmak için maket mezar kurulması ve ellerine bıçak verilip maket hayvan kestirilmesi gibi uygulamlar tepki çekerken, yeni bir skandal daha yaşandı.

TELE1'den Barış Önal'ın haberine göre; İstanbul Ataşehir Kaymakamlığı’nın ilçede bulunan okullara öğrencilerin etüt derslerinde imamların Kuran kursu vermesiyle ilgili yazı gönderdi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan bir öğretmen, okula gönderilen yazıyla ilgili, “Ataşehir’de kaymakam okul müdürlerine yazı göndermiş. İlkokullarda okul sonrası etüt yerine müftülüğün gönderdiği imamların Kur’an dersi vereceği belirtilmiş” dedi.

"TALEP DOĞRULTUSUNDA"

Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Abdurrahman Şeyhmuz ise iddialara ilişkin şu açıklamada bulundu:

“İl Müftülüğü’nün Kaymakamlık oluruyla Müftülüğün binasındaki yetersizlikler nedeniyle okul dağıldıktan sonra bir ya da iki sınıf tahsis ederek Kur’an kursu uygulamasına gidilmiş. Mesai saatleri dışında, okul öğrencileri dışındaki yurttaşlara hizmet verilecek. Halk eğitim merkezimiz var yaklaşık 300 yerde çeşitli kurslar açıyoruz. Mesela bir camide ebru kursu da açabiliyoruz. Müftülük de demek ki talep doğrultusunda izin alarak böyle bir şey yapmışlar”

KAYMAKAMIN RESMİ YAZISI

Kaymakamlık tarafından Hasanleyli İlkokulu’na gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"a) Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi.

b) İstanbul İl Müftülüğü (Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün 21.06.2023 tarihli ve E-30407777-000-3900204 sayılı yazısı.

İlgi (a) Yönergenin 8. maddesinde “Çeşitli nedenlerle Kur’an kurslarına gelemeyen veya bu hizmetlerden yararlanamayan vatandaşlarımız için uygun görülen yerlerde müftülüğün teklifi, mülki amirin onayı ile Kur’an eğitim ve öğretim kursu düzenlenebilir denilmektedir.

Bu itibarla ilgi (b) yazı eki İş Birliği Protokolü (İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul il Müftülüğü) uyarınca, 2023-2024 eğitim öğretim yılı süresince, ilçemiz İçerenköy Mah. Adem Sok. No 60 Ataşehir İSTANBUL adresinde bulunan İçerenköy Hasanleyli İlkokulu’nda D grubu Kur’an Kursu açılmasını olurlarınıza arz ederim."







