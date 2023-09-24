İstanbul’da AVM’de 'yan baktın' kavgası: Saldırgan serbest kaldı!

Yayınlanma: 24.09.2023 - 11:12

Güncelleme: 24.09.2023 - 11:17

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’ndeki bir AVM’de, 24 Ağustos Perşembe günü saat 14.15 sıralarında meydana gelen olayda, içeride yürüyen Murat Ö. ile Barış K. arasında yan bakma yüzünden tartışma çıktı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tartışmanın büyümesi ile Barış K., Murat Ö.‘ye saldırdı. Tekme ve yumruklarla feci şekilde darbedilen Murat Ö. yere yığılırken, Barış K. kaçtı. Olayın ardından yerde hareketsiz kalan Murat Ö. için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Murat Ö., bilinci kapalı şekilde hayati tehlikesi olarak ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

POLİSİN YAKALADIĞI SALDIRGAN SERBEST KALDI

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu.

Devam eden çalışmalarda kimliği tespit edilen Barış K. polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınarak Emniyet'e götürülen Barış K., “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şahıs, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.