Düğün sonrası silahlı, bıçaklı kavga: Uzman çavuş öldü, 2 kişi yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki farklı düğün salonundan çıkan araçların karıştığı kavga sonrasında uzman çavuş kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 24.09.2023 - 06:56
Düğün sonrası silahlı, bıçaklı kavga: Uzman çavuş öldü, 2 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mimsin Mahallesi'nde meydana gelen olayda; birbirlerine yakın olan 2 farklı düğün salonundan çıkan araçlar kaza yaptı. İddiaya göre kaza sonrası taraflar arasında kavga çıktı.

Çıkan kavganın büyümesiyle bıçak ve tabancalar kullanıldı. Kavgada 3 kişi yaralanırken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği alanda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

UZMAN ÇAVUŞ HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan U.D. (26), kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır’da uzman çavuş olduğu öğrenilen U.D.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak için morga kaldırıldı. Diğer 2 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalanmak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Player Alanı
düğün uzman çavuş

İlgili Haberler

Esenyurt'ta silahlı 'kedi' kavgası: Yoldan geçen kurye vuruldu

Esenyurt'ta silahlı 'kedi' kavgası: Yoldan geçen kurye vuruldu
Düğünde bıçaklı silahlı kavga... 2 yaralı, 3 gözaltı!

Düğünde bıçaklı silahlı kavga... 2 yaralı, 3 gözaltı!
İstiklal Caddesi'nde tekme tokat kavga!

İstiklal Caddesi'nde tekme tokat kavga!

En Çok Okunan Haberler