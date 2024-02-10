Ataşehir'de balkonda asılı halıyı çaldılar!

İstanbul Ataşehir'de bir motosikletli binanın birinci katındaki dairenin balkonuna asılı halde bulunan halıları çaldı. Hırsızlık anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 17:51
Ataşehir'de balkonda asılı halıyı çaldılar!
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Olay, 8 Şubat Perşembe günü, akşam saatlerinde, Kayışdağı Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, motosikletle sokağa gelen bir şüpheli, binanın birinci katında kuruması için balkona asılmış halıları çaldı. Şüpheli çaldığı halılarla motosiklete binerek sokaktan uzaklaştı.

Yaşanan hırsızlık anı, binanın güvenlik kameralarına yansıdı. 


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