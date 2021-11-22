Ataşehir'de düğün konvoyunda drift kameralara böyle yansıdı
Ataşehir'de düğün eğlencesi sırasında caddede otomobil sürücüsünün drift yaptığı ve tüneli kapattığı görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücünün kimliğini tespit ederek cezai işlem uygulandı.
Ataşehir'de dün akşam saatlerinde Yenisahra Yavuz Selim Caddesi üzerinde düğün konvoyunda bulunan bir otomobilin drift yaparak trafiği engellediği ve tüneli kapatarak eğlence yapıldığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLEN SÜRÜCÜ YAKALANDI
Bunun üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri görüntülerde yer alan 58 ADD 493 plakalı otomobil sürücüsünün Cemal Yakup S. olduğunu tespit etti.
SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALINDI
Kısa sürede yakalanan sürücü Cemal Yakup S. 'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 'Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi-DRİFT' maddesi uyarınca 6.700 lira idari para cezası uygulandı. Otomobil sürücüsünün sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı. Otomobil ise 60 gün süre ile trafikten men edildi. Cemal Yakup S. ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesi uyarınca adli işlem yapılmak üzere Ataşehir Şehit Hayrettin Yıldırım Örnek Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
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