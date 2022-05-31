Ataşehir'de oteli karıştıran kavga: Yumruklar havada uçuştu!

31 Mayıs 2022 Salı, 11:52

Ataşehir'de bulunan otele 20 Ekim 2021 tarihinde gelen Taner Eybek, arkadaşıyla otelin alt katında bulunan türkü bara girdi. Saat 04.00 sıralarında Eybek'in arkadaşı ve yan masada oturan bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, işletme sahibi tarafları dışarı çıkardı. Kavga otel lobisinde de devam etti. Taner Eybek, kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı. Baygınlık geçiren Eybek'in çenesi kırıldı. Darbedilen Eybek ve arkadaşı otelden ayrılarak hastaneye gitti.

POLİSTEKİ İFADEDE 'HESABA İTİRAZ' AYRINTISI

Taner Eybek olaydan 3 gün sonra İçerenköy Polis Merkezi'ne giderek verdiği ifadede ise, olay günü saat 04.00 sıralarında mekandan çıkmak istediklerini, hesabı ödemek için kasaya geçtiklerini, hesabın 3 bin 600 lira tutması üzerine kasadaki çalışanlarla tartıştıklarını ve hesaba itiraz ettiklerini, kendisinin alkollü olduğundan dolayı net olarak ne dediğini hatırlamadığını daha sonra arkadaşıyla mekandan çıktıklarını ve otelin lobi kısmına geçtiklerinde ise tanımadığı kişiler tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

Taner Eybek, savcılığın kendisine otelin dış kameralarının çalışmadığını ve bu nedenle konunun faili meçhul olduğunu ve tahkikatın devam ettiğini söylediğini belirterek şüphelilerin yakalanmasını istedi.

"2 DEFA AMELİYAT OLDUM"

Taner Eybek, "İş insanıyım. Bir arkadaşımla otele gittik. Lüks bir yerdi. Çok lüks bir mekan. Nezih bir mekan diye gittik aslında. Orada benim arkadaşımla karşı tarafta yan tarafımızda bir masayla yan baktın tartışması oldu. Bundan dolayı mekan sahibi, oradaki bodyguardlar falan benim arkadaşımla o diğer vatandaşı burada tartışmayın, burada kavga etmeyin diyerek dışarıya göndermek istedi. Gidin dışarıda kavga edin ediyorsanız diye. Ve bunlar tam dışarıya çıkmak üzereyken lobide ben bunları sakinleştirmek istedim" dedi.

"PLATİN VAR YÜZÜMDE"

"Aralarına girip 'Ya durun etmeyin, kavga zamanı değil, kavga edilmez' diyerek bunları yatıştırmaya çalışırken arkadan diğer vatandaşın arkadaşı koşarak gelip vurdu" diyen Eybek, "Çenemi kırdı. Ben orada baygınlık geçiriyordum. Aşağı yukarı 20 gün hastanede yattım. Hiçbir şey yemeden içmeden çok kötü günler yaşadım. Ve şu anda hala sıkıntılar yaşıyordum. Yüzümde 2 yerde kırık oluştu. Bu kırıklardan dolayı 2 defa ameliyat oldum. Şu anda hala bir defa daha ameliyat olmam lazım. Platin var yüzümde" ifadelerini kullandı.

Saldırganlardan şikayetçi olduğunu söyleyen Eybek, "Ben bu adamların bulunup bu olayın aydınlanmasını istiyorum. Şikayetçi olduk ve görüntüleri istedik. Ama ne gariptir ki otel, dış kamera kayıtlarını vermiyor. Çalışmadığını söylüyor. Otel de 5 yıldızlı bir otel ve İstanbul'un göbeğinde. Ben kesinlikle bunu kabullenmiyorum, kabul edemiyorum. Yani böyle bir otelin kamera kayıtlarının çalışmaması mümkün değil. Bence delil karartmak için, yani adamların plakası tespit olmasın diye verilmedi diye düşünüyorum ben" diye konuştu.