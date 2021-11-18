Ataşehir'de otomobil otobüs durağına çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Ataşehir'de D100 Karayolu yan yolda kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına çarptı. Trafik kazasında durakta otobüs bekleyen 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 05.40 sıralarında D100 Karayolu yan yolda Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Kadıköy istikametine giden Gürkan Kuşak'ın kullandığı 34 BIR 183 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybetmesi üzerine, Fikret Ağırman ve kardeşi Mehmet Selim Ağırman'ın otobüs beklediği durağa daldı.
Çarpmanın şiddetiyle durak yerinden sökülürken, Fikret Ağırman otomobilin ve durağın altında kaldı. Kazada Mehmet Selim Ağırman ile otomobil sürücüsü Gürkan Kuşak yaralandı.
İhbar üzerine, kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Fikret Ağırman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İlk müdahaleleri sağlık ekibince yapılan yaralılardan Mehmet Selim Ağırman, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; sürücü Gürkan Kuşak ise Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri de yolda başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Kazalı otomobil çekiciyle kaldırılırken, Fikret Ağırman'ın cansız bedeni incelemelerin ardından morga götürüldü.
Öte yandan, otomobil sürücüsü Gürkan Kuşak'ın uyuması sonucu kazanın meydana geldiği iddia edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Video Haberler
- Esenler'de dakikalarca süren kavga
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
En Çok Okunan Haberler
- Fethullah Gülen zehirlendi
- Düzce'de korkutan deprem!
- Saray'da Erdoğan - Bahçeli görüşmesi
- ÇHD duruşması bugün görüldü
- Demirtaş'ın serbestliği için 'adaylık' şartı
- AKP'nin ilham kaynağı hakkında suç duyuruları
- TÜSİAD'ı hedef alıp faiz mesajı verdi
- Asıl sebep 'Kanal İstanbul' mu?
- Sonuçlar genel merkezi şoka uğrattı
- Süleyman Soylu'ya çok zor 'kokain' sorusu