İşyeri yangını 2 katlı eve sıçradı: Çok sayıda tavuk öldü

05 Ekim 2022 Çarşamba, 10:41

Dereboğaz Mahallesi Bedri Bey Sokak'ta, Mehmet Ali Uğuz'a ait sac oluk imal edilen işyerinde, gece saatlerinde yangın çıktı. Dumanları görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede büyüyen yangın, işyerinin yanındaki tavukların bulunduğu 2 katlı eve sıçradı. Bölgeye Pazaryeri itfaiyesi, Bozüyük itfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ekiplerin 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evdeki çok sayıda tavuk da öldü. İşyeri ile ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.