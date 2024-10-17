Ataşehir'de silahlı kavga: 1 ölü

Yayınlanma: 17.10.2024 - 13:28

Güncelleme: 17.10.2024 - 13:28

Mustafa Kemal Mahallesi'nde daha önceden yol vermeme tartışması yüzünden kavga eden Mehmet Ali U. ile Orhan G. ve Sakin G. dün akşam 3042'nci Sokak'taki fırının önünde konuşmak için buluştu.

Konuşma sırasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sakin G. ve Mehmet Ali U. silahla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sakin G. yaşamını yitirdi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ali U'nun ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerince, silah ve 4 boş kovan bulundu.