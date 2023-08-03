Ataşehir'de site merdivenine çarparak durabildi

İstanbul Ataşehir'de sürücüsünün aşırı hız yaptığı iddia edilen otomobil, yolun karşısındaki kaldırıma çıktı ve bir sitenin merdivenine çarparak durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 03.08.2023 - 09:33
Ataşehir'de site merdivenine çarparak durabildi
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Ataşehir'de saat 08.00 sıralarında Ataşehir Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda iddiaya göre Çağlar Hüseyin Acar, kulandığı 41 B 2002 plakalı otomobille caddede ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek hızla yolun karşısındaki kaldırıma çıkarak bir sitenin merdivenine çarptı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayı gören Kemal İmanova, "Ben uzaktan gördüm. Karşı taraftan çok hızlı geliyordu. Direkt merdivenlere yukarı çıktı. Yaralının durumu iyiydi. İlk başta şok yaşadı. Ondan sonra kendine geldi" dedi. 


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