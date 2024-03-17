Ataşehir'de tamirhanede korkutan yangın!

Ataşehir’de 4 katlı binanın bodrum katındaki tamirhanede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binanın üst katlarına sıçradı. Binada oturanlar tahliye edilirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 13:57
Ataşehir'de tamirhanede korkutan yangın!
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Ataşehir Barbaros Mahallesi Millet Caddesi'ndeki 4 katlı binanın bodrum katında bulunan tamirhanede saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre işyeri çalışanlarının yaptığı kaynak sırasında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Alevler binanın üst katlarına sıçradı. Bina sakinleri tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangın nedeniyle binada ve tamirhanede hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen 2 kişiye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Oğlu, yangın çıkan binada oturan bir kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

"3 DAİRE OLDUĞU GİBİ BİTTİ KÜL OLDU"

Bir bina sakini, "Alt tarafta demir çalışması vardı. Kaportacıydı orası. Bizim arkadaşın yeri. O kaynakla çalışırken tiner bidonlarının bulunduğu yere kaynak ateşi sıçrıyor. Ondan sonra bütün binayı sarıyor. Yaşlı bir teyze vardı onu evden çıkardık. 4 katlı bu bina alt katla beraber 5 kat. 3 daire olduğu gibi bitti kül oldu" dedi.

Bir başka görgü tanığı ise, "Burası oto tamircisi. Aşağıda da demir kaynağı yapıyorlarmış. Tinerle birleşince bir anda alev başladı. Biz müdahale edemedik. Alevler yükseldi itfaiye çağırdık ama yapacak birşey yok. Yukarıda birkaç kişi vardı can kaybı yok diye tahmin ediyorum. 3-4 daire hasar görmüştür diye tahmin ediyorum" şeklinde konuştu. 


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